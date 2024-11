गुजरात के बनासकांठा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां अंबाजी के पास एक बस समेत तीन वाहनों की टक्कर में 38 लोग घायल हो गए हैं. कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. ये सड़क हादसा इतना भीषण था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं. पुलिस मामले की जांच में लगी है.

दांता सरकारी अस्पताल के सिविल अधीक्षक डॉ. के.के. सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि हमारे पास 32 घायलों के मामले आए हैं. इनमें से 6 की हालत गंभीर है और उन्हें पालमपुर रेफर कर दिया गया है. अभी और मरीज आ रहे हैं. डॉक्टर ने आगे बताया कि एक लग्जरी और दो गाड़ियां पलटी खाकर आपस में भिड़ गईं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें - 'मोदी जी तेलंगाना में जातिगत गिनती शुरू, अब महाराष्ट्र की बारी', राहुल गांधी का PM मोदी को चैलेंज, कहा-आरक्षण में 50% की सीमा तोड़ेंगे

#WATCH | Banaskantha, Gujarat: 38 people were injured after three vehicles, including a bus, collided with each other near Ambaji. All the injured were taken for treatment. pic.twitter.com/WeqFFqghgb