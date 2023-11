Jammu and Kashmir Encounter: राजौरी में चल रहा एनकाउंटर, दो अफसरों समेत 4 शहीद, 3 आतंकियों में से भी एक ढेर

डीएनए हिंदी: Jammu And Kashmir Latest News- जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ एनकाउंटर के दौरान शहीद होने वालों की संख्या 4 हो गई है. इनमें भारतीय सेना के दो अफसर और दो जवान शामिल हैं. कई अन्य जवान आतंकियों की गोली से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Zee News TV की रिपोर्ट में दो कैप्टन समेत 4 के शहीद होने का दावा किया गया है, लेकिन भारतीय सेना ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. हालांकिPTI की रिपोर्ट में दो कैप्टन और एक जवान समेत अब तक कुल 3 के शहीद होने की बात कही गई है. पीर पंजाल की पहाड़ियों के बाजीमल इलाके में सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम ने 3 आतंकियों को अब भी घेरा हुआ है और मौके पर एनकाउंटर चल रहा है. आतंकियों में से भी एक के ढेर होने की सूचना मिली है.

सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुआ एनकाउंटर

सेना अधिकारियों के मुताबिक, राजौरी जिले के धर्मसाल इलाके में बुधवार को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) की जॉइंट टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. सर्च टीमों के बाजीमल एरिया में पहुंचने पर एक जगह छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरकर उसी जगह घेर लिया है. आतंकियों के अचानक फायरिंग करने से भारतीय सेना का कैप्टन रैंक का एक अफसर और एक जवान गोलियों की चपेट में आकर शहीद हो गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए. घायल जवानों को अस्पताल भेजा गया है.

