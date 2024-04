Shahjahan Sheikh Video: संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख की निकली हेकड़ी, रोते हुए वीडियो आया सामने 

संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय पर हमले का आरोपी (ED Team Attacked) शाहजहां शेख अब गिरफ्तार है. वित्तीय भ्रष्टाचार के एक मामले में अरेस्ट हिंसा के मास्टरमाइंड का नया वीडियो सामने आया है. इसमें वह कस्टडी वैन नें है जहां की खिड़की से अपनी बेटी को देखकर रोते हुए नजर आ रहा है. वैन के बाहर उसके कुछ समर्थक और परिवार के लोग भी मौजूद हैं. 29 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के बाहर जिस अकड़ में शेख नजर आ रहा था, यह उसके बिल्कुल उलट तस्वीर है.

रोते हुए पुलिस वैन में नजर आया

सोशल मीडिया पर संदेशखाली हिंसा (Sandeshkhali Violence) के मुख्य आरोपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें पुलिस वैन में बैठे शाहजहां शेख के आंसू अपनी बेटी को देखकर निकल आते हैं. इस वीडियो पर कमेंट्स की बरसात हो गई है. बीजेपी के कई नेताओं और समर्थकों ने भी यह वीडियो शेयर किया है.

