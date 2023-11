Vitamin C Deficiency: शरीर में विटामिन C की कमी से नजर आते हैं ये लक्षण, इग्नोर करना पड़ सकता है भारी

Vitamin C Deficiency Symptoms: शरीर मेंविटामिन-C की कमी के कारण गंम्भीर समस्याएं पनपने लगती हैं. ऐसे में शरीर में इसकी कमी के लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए...

डीएनए हिंदी: शरीर को हेल्दी और सेहतमंद बनाए रखने के लिए कई पोषक तत्वों यामिनरल्स और विटामिन्स की आवश्यकता होती है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा से ही संतुलित आहार खाने की सलाह देते रहे हैं. क्योंकि जिस तरह सभी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति से हमारा शरीर तंदरुस्त (Vitamin C) रहता है, उसी तरह शरीर में इनकी कमी हो जाए तो कई तरह की गंभीर समस्याएं होने लगती हैं. शरीर के लिए ऐसा ही एक जरूरी विटामिन है विटामिन-C, जोकि त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही जरूरी होता है. शरीर (Vitamin C Deficiency) में इसकी कमी के कारण गंम्भीर समस्याएं पनपने लगती हैं. ऐसे में शरीर में विटामिन-C की कमी के लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं इसके (Vitamin C Deficiency Symptoms) बारे में...

रूखी त्वचा

त्वचा के लिए विटामिन सी बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए शरीर में इसकी कमी होने पर त्वचा में इसके लक्षण नजर आने लगते हैं. बता दें कि विटामिन सी की कमी के कारण त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है और इससे चेहरे पर झुर्रियों की समस्या भी होने लगती है. ऐसे में अगर आपको ये लक्षण नजर आएं तो इसे हल्के में न लें..

35 की उम्र में कैसे इतने फिट हैं विराट, वीडियो शेयर कर बताया राज

घाव का जल्दी ठीक न होना

इसके अलावा अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो इसके कारण शरीर में लगे घाव भरने में काफी समय लगता है. क्योंक शरीर में कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है और कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, जो त्वचा को रिपेयर करने में मदद करता है. विटामिन सी की कमी से कोलेजन धीरे बनने लगता है और इसकी वजह से चोट भरने में समय लगता है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना

विटामिन सी शरीर के लिए एक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसकी कमी होने के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है. ऐसे में प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होने पर लोग आसानी से संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं और जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं.

दांतों और मसूड़ों पर दिखता है असर

विटामिन सी की कमी से दांतों और मसूड़ों पर भी काफी असर पड़ता है. जैसा की आपको पता है शरीर में विटामिन सी की कमी की वजह से कोलेजन की कमी होने लगती है. इस वजह से मसूड़ों से भी खून निकलने की समस्या भी होने लगती है. इससे मसूड़ों में सूजन भी महसूस होने लगती है. इतना ही नहीं, इसकी वजह से कई बार दांत टूटने की समस्या भी होने लगती है.

Methi Saag Benefits: ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखेगा ये साग, डायबिटीज समेत ये 5 बीमारियां रहेंगी दूर

वजन बढ़ने की समस्या

इसके अलावा शरीर में विटामिन सी की कमी से अक्सर वजन बढ़ने की समस्या भी होने लगती है. ऐसे में अगर आपके पेट के आसपास चर्बी इकट्ठा होने लगे तो यह शरीर में विटामिन सी की कमी का लक्षण हो सकता है. वहीं अचानक वजन बढ़ना भी विटामिन सी की कमी का एक लक्षण है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.