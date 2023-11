IND Vs NZ मैच देखने उमड़ा पूरा बॉलीवुड, अकेले दिखे Ranbir, पति संग पहुंचीं Kiara Advani

डीएनए हिंदी: आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड (IND Vs NZ) के बीच मैच हुआ. इस दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपनी सेंचुरी से इतिहास रच दिया. उन्होंने वर्ल्डकप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में शतक ठोक सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों को लांघ दिया है. वहीं, इस ऐतिसिक मोमेट के गवाह बनने के लिए अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) तो पहुंची ही थीं लेकिन उनके अलावा कई बॉलीवुड स्टार्स भी इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे. सोशल मीडिया पर इन सेलेब्स की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से लेकर कियारा आडवाणी (Kiara Advani) दिख रही हैं.

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के दौरान अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थीं. अनुष्का के अलावा भी बॉलीवुड के कई सेलेब्रिटीज भी ये मैच देखने के लिए पहुंचे थे. इन सेलेब्स में रणबीर कपूर अकेले मैच इंजॉय करते दिखे और कियारा आडवाणी अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थीं. एक्टर शाहिद कपूर भी वानखेड़े में दिखे उनके साथ बीवी मीरा राजपूत भी नजर आईं. जॉन अब्राहम भी मैच इंजॉय करते दिखे. सोहा अली खान भी अपने पति कुणाल खेमू के साथ दिखीं. यहां देखें वायरल हो रहीं सेलेब्रिटीजी ये तस्वीरें- ये भी पढ़ें- IND vs NZ मैच के बीच Virat Kohli और Anushka Sharma का रोमांस, फ्लाइंग किस पर लुट गया इंटरनेट

#SidharthMalhotra and #KiaraAdvani were seen at Wankhede Stadium enjoying the India Vs. New Zealand match today! pic.twitter.com/J40l7nGIpn