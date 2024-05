Lok Sabha Elections 2024: 'बस वोट बैंक की चिंता में है कांग्रेस' Raebareli में Amit Shah ने पूछे Rahul Gandhi पर 5 सवाल

Amit Shah in Raebareli: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाले उत्तर प्रदेश के रायबरेली और कौशांबी में रैलियां की हैं. इस दौरान उन्होंने इस बार अमेठी लोकसभा सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को केवल अपना खास वोटबैंक (मुस्लिम समुदाय) खोने की चिंता है. इसी कारण कांग्रेस नेता अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए थे. इसके साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी से भी पांच सवाल पूछे हैं.

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: काशी विश्वनाथ के दर्शन कर 14 मई को नामांकन करेंगे PM Modi, 12 CM रहेंगे साथ, जानें कैसा होगा काफिला

'पांच साल में कितनी बार आए आप रायबरेली'

अमित शाह ने रायबरेली में जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी पर 'परिवार के लिए वोट' मांगने को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'रायबरेली वाले सालों से गांधी-नेहरू परिवार को जिता रहे हैं. शहजादे यहां वोट मांग रहे हैं. आपको इतने सालों तक वोट देकर क्या मिला है? उन्होंने (गांधी परिवार) सांसद निधि पूरी खर्च की है, लेकिन यदि वो आपको नहीं मिली तो कहां गई? यह उनके वोट बैंक में गया. सोनिया गांदी ने अपनी 70% से ज्यादा सांसद निधि अल्पसंख्यकों पर खर्च की है.'

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन और 2 करोड़ नौकरी, जानिए Arvind Kejriwal की '10 केजरीवाल गारंटी

अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे ये 5 सवाल

#WATCH | Addressing a public meeting in Uttar Pradesh's Raebareli, Union Home Minister Amit Shah says, "I want to ask 5 questions to Rahul Baba. Rahul Baba should answer the public that you want to bring back Triple Talaq? They are saying that they will bring it back. They say… pic.twitter.com/NBKmKZ0HwQ