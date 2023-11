वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर ने छोड़ी कप्तानी, अब पाकिस्तानी टीम ने बदल डाले कोच

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में खराब प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद अब टीम में दो और बड़े बदलाव हुए हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व पाक क्रिकेटर उमर गुल और सईद अजमल को अपने खेमे में शामिल किया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी है. बाबर के इस्तीफे के बाद पीसीबी ने मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर और वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाया था. आइए जानते हैं कि गुल और अजमल को कौनसी जिम्मेदारी मिली है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि पूर्व क्रिकेटर उमर गुल और सईद अजमल को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है. दरअसल, पीसीबी ने उमर गुल को तेज गेंदबाजी कोच बनाया है. जबकि सईद अजमल को स्पिन गेंदबाजी कोच बनाया है. हाल ही में पीसीबी ने मोहम्मज हफीज को डायेरक्टर और वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाया था. आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पीबीस ने कई बदलाव किए हैं.

🚨 Umar Gul and Saeed Ajmal have been appointed as the Fast Bowling and Spin Bowling Coaches, respectively, for the Pakistan Men’s Team



