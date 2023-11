Kitchen Hacks: कहीं आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी मसाले, ऐसे कर सकते हैं मिनटों में जांच

How To Check Adulteration In Spices: रसोई के मसालों में रंग और खूशबू बढ़ाने के लिए मिलावट करते हैं. आप इनकी जांच घर पर आसानी से कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः आजकल मार्केट में सभी चीजों में मिलावट आने लगी है. तेल-घी से लेकर दूध दही तक सभी चीज मिलावटी मिलती है. रसोई के मसालों में रंग और खूशबू बढ़ाने के लिए मिलावट (How To Check Adulteration In Spices) करते हैं. कई चीजों में मात्रा बढ़ाने के लिए भी मिलावट की जाती है. आज हम आपको रसोई के मसाले में मिलावट के बारे में बताने (Kitchen Hacks) वाले हैं साथ ही जानते है कि आप इस मिलावट को कैसे जान (Check Adulteration In Spices) सकते हैं.

मसालों में ऐसे चेक करें मिलावट (How To Check Adulteration In Spices)

ऐसे पता लगाएं हल्दी में मिलावट

हल्दी को पीला बनाने के लिए इसमें रंग और डाई मिलाई जाती है. इसकी मिलावट को चेक करने के लिए एक गिलास हल्के गर्म पानी में हल्दी मिलाएं. पानी बहुत पीला होता है तो वह मिलावटी हल्दी है. शुद्ध हल्दी गिलास में नीचे बैठ जाएगी और पानी हल्का पीला नजर आएगा.

लाल मिर्च की मिलावट ऐसे करें चेक

लाल मिर्च में आर्टिफिशियल रंग, डाई, ईट का पाउडर मिलाया जाता है. इसे चेक करने के लिए एक चम्मच मिर्च पानी में मिलाएं. मिलावटी मिर्च से पानी की रंग बदल जाएगा.

काली मिर्च की जांच

काली मिर्च में पपीते के बीजों को सुखाकर मिलाया जाता है. अगर इसकी जांच आप आसानी से कर सकते हैं. काली मिर्च को कूट लें अगर इसे हाथ में लें. अगर हाथ में तेल नजर आता है तो यह असली है. इसे दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं. एक गिलास पानी में काली मिर्च पाउडर को घोलें. पाउडर पेंदी पर बैठ जाए तो असली है वरना वह मिलावटी है.

ऐसे चेक करें दालचीनी की मिलावट

बाजारों में दालचीनी के नाम पर चाइनीज कासिया बेचा जाता है. हालांकि आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं. दालचीनी की खुशबू काफी तेज होती है. यह छूने में भी पतली और थोड़ी सॉफ्ट होती है, जबकि कासिया खुरदुरा और मोटा होता है. आयोडीन से भी दालचीनी की मिलावच देख सकते हैं. दालचीनी पाउडर पर आयोडीन की बूंदे डाले अगर वह पाउडर नीला हो जाए तो वह मिलावटी है.

