Damoh लोकसभा सीट पर आमने-सामने होंगे Congress प्रत्याशी | MP | Rahul Lodhi | Lok Sabha Election 2024

MP Lok Sabha Election 2024: भारत का दिल (Heart Of India) कहे जाने वाले मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) का राजनीति (Politics) में अहम योगदान रहा है. इसी प्रदेश की एक सीट है दमोह (Damoh), जिसे जातीय समीकरण (Caste Card) के तौर पर बेहद खास (Important) माना जाता है. इस बार यहां एक बात बड़ी दिलचस्प (Interesting) है. कि यहां भले ही बाहर से देखने पर लगे कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस (BJP Vs Congress) के साथ है, लेकिन राजनीतिकारों (Political Experts) की मानें तो यहां कांग्रेस बनाम कांग्रेस (Congress Vs Congress) ही होने वाला है. क्योंकि बीजेपी (BJP) ने जिस प्रत्याशी (Rahul Lodhi) को मैदान में उतारा है वो पिछली बार कांग्रेस (Congress Party) में ही शामिल था. तो अब इस बार कौन (Rahul Lodhi Vs Tarvar Singh Lodhi) जीतेगा ये देखने लायक होगा.