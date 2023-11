Diwali 2023: पटाखे फोड़ते समय जल जाए हाथ तो ऐसे करें फर्स्ट एड टिप्स से करें इलाज, तुरंत मिलेगी जलन से राहत

Diwali 2023: पटाखे फोड़ते पर अगर हाथ जल जाता है तो आपको इस तरह से फर्स्ट एड कर आराम मिल सकता है.

डीएनए हिंदीः आज देशभर में बड़ी ही धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. दिवाली (Diwali 2023) पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है और लोग मिठाइयां बाटकर खुशियां मनाते हैं. इस दिन लोग पटाखे भी फोड़ते हैं. पटाखे फोड़ने की वजह से कई बार हादसे होने की आशंका बनी रहती है. कई बार हाथ या स्किन जल जाती है. ऐसे में पटाखे फोड़ते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए. हालांकि कोई हादसा हो जाता है तो फर्स्ट एड (First Aid) के जरिए आराम पा सकते हैं. आइये आपको हाथ जलने पर कैसे फर्स्ट एड (First Aid For Cracker Burn) करना है इस बारे में बताते हैं.

पटाखे से जल जाने पर ऐसे करें फर्स्ट एड (Home Remedies For Firecracker Burns)

पानी का करें इस्तेमाल

अगर पटाखे फोड़ते पर गलती से हाथ जल जाता है तो आपको ठंडे पानी से हाथ को साफ करना चाहिए. ठंडे पानी से स्किन को आराम मिलेगा. जली स्किन को धोने के लिए हमेशा चलते हुए पानी का इस्तेमाल करें. करीब 15-20 मिनट तक हाथ को पानी के नल के नीचे लगाए रखें. इससे आराम मिलेगा और छाले पड़ने का भी खतरा कम होगा.

बर्फ लगाने से मिलेगा आराम

जली हुई स्किन पर बर्फ लगाने से ठंडक मिलती है. बर्फ को स्किन को सीधे लगाने की वजाय किसी कपड़े में लपेटकर लगाएं. हल्के हाथों से बर्फ की सिकाई करने से जलन में आराम मिलता है. यह खून के थक्के जमने के खतरे को भी कम करता है.

नारियल तेल लगाएं

स्किन के जले हुए हिस्से पर नारियल का तेल लगाएं. मॉइस्चराइजिंग के लिए नारियल तेल बेस्ट ऑप्शन है. यह स्किन को सूखने से बचाता है. नारियल तेल लगाने से छाले पड़ने का खतरा भी टल जाता है. आप स्किन पर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं. फ्रेश एलोवेरा जेल लगाने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और घाव भी जल्दी भरता है.

जले हुए हिस्से को ढककर रखें

हाथ जलने पर इस बात का ध्यान रखें कि बाद में जले हुए हिस्से को से ढ़ककर रखें. जले हुए हिस्से के बैक्टीरिया या गंदगी के संपर्क में आने से दर्द और जलन बढ़ सकती है. इससे संक्रमण का खतरा बना रहता है.

