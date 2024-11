Dimple Yadav के लिए Mainpuri Lok Sabha Seat जीतना कितना मुश्किल | SP | BJP | Election 2024 | UP

लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण (Phase 3) के चुनाव (Election) शुरू होने वाले हैं. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में इस बार 10 सीट पर चुनाव होंगे. उत्तर प्रदेश (UP) की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी (Second Largest Party Of UP) समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के चीफ (Chief Supremo) अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और उनकी पत्नी डिंपल यादव (Dimple Yadav) भी इस बार के चुनाव में खड़े हो रहे हैं. इस वीडियो में बात करेंगे मैनपुरी (Mainpuri Lok Sabha Seat) लोकसभा सीट की, जहां से डिंपल यादव (Dimple Yadav) चुनाव (Election 2024) में उतरी हैं. उनका सपोर्ट (Support) करने के लिए विदेश से पढ़कर आई उनकी बेटी अदिति यादव (Aditi Yadav) जमीनी स्तर पर लोगों से मिलकर डिंपल के लिए वोट बटोर रही हैं. अब देखना ये होगा कि यादव परिवार (Yadav Family) (Samajwadi Party) का ये दाव कितना असरदार साबित होता है.