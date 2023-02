Arthritis Symptoms: पैर के अगूठे में दिख रहा ये संकेत बताता है शरीर में बढ़ रहा यूरिक एसिड, जान लें आर्थराइटिस के प्रारंभिक लक्षण

यूरिक एसिड की समस्या से है परेशान तो हो जाए सावधान! साथ ही शरीर के इन हिस्सों से होती है शुरुआत

डीएनएन हिंदी: यूरिक एसिड का बढ़ना (Uric Acid Rise) यानी घुटनों से लेकर शरीर के जोड़-जोड़ तक में दर्द (Pain in joints of body from the knees) होना होता है. गठिया (Arthritis) के कारण हड्डियों के आकार भी बदलने लगते हैं और इससे चलने-फिरने में भी काफी परेशान होने लगती है. शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना अचानक (increase of uric acid in the body starts suddenly) ही शुरू होता है लेकिन इसके संकेत शरीर (Uric Acid Symptoms) कई तरह से देता है.

डाइट में प्यूरीन वाली चीजों की अधिकता से ही ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है. ब्लड में प्यूरिन की मात्रा को बढ़ने के पीछे कारण ये होता है कि किडनी इसे आसानी से छान नहीं पाती है. सही तरीके से गंदगी फिल्टर न होने से ही यूरिक एसिड हड्डियों के बीच क्रिस्टल बन कर जमने लगता है. इसलिए जरूरी है कि यूरिक एसिड बढ़ने से रोका जाए और इसके शुरुआती लक्षण पर नजर रखा जाए

यूरिक एसिड बढ़ने के ये हैं शुरुआती लक्षण

अंगूठे पर दिखता है सबसे पहले असर-The first effect is visible on the toe.यूरिक एसिड बढ़ने से पैरों के अंगूठे में असहनीय दर्द होता है, अगूठा सूज कर लाल भी हो जाता है. चुभन या घाव जैसा दर्द होता है. इसके अलावा घुटनों पर या उसके पीछे के हिस्से में भी दर्द बढ़ता है.प्यूरिन आपकी हड्डियों में चिपक जाता है, तब आपके जोड़ो के पास लाल निशान होने लगते है. धीरे-धीरे पैर से हाथ की भी उंगली में सूजन या भारीपन सा महसूस होने लगता है कभी कभी इसमें दर्द भी होता है.

घुटने-कमर और कूल्हे को देखर समझें (Uric Acid Symptom on Knee,Hips and Back)

टखने में सूजन है और छूने पर दर्द है तो ये बताता है की यूरिक एसिड शरीर में बढ़ रहा है. उसी तरह कमर और कूल्हे में दर्द बना रहे तो ये भी यूरिक एसिड के बढ़ने का संकेत है. कूल्हे-कमर और गर्दन में भी दर्द महसूस हो सकता है.

यूरिक एसिड के अन्य लक्षण

थकान

शुष्क त्वचा

कब्ज

जोड़ों में सूजन

मांसपेशियों की जकड़न

किडनी में परेशानी

मांसपेशियों में कमजोरी.

शरीर में दर्द और अकड़न

हाई यूरिक एसिड के कारण

हाई यूरिक एसिड तब होता है जब किडनी यूरिक एसिड को पर्याप्त रूप से खत्म नहीं कर पाती है. यह कई कारकों के कारण हो सकता है:

ज्यादा यूरिन का आना

हाइपोथायरायडिज्म

मोटापा

अल्कोहल

आनुवंशिक विकार

गुर्दे की बीमारी

नियासिन की कमी

उच्च यूरिक एसिड स्तर की रोकथाम

हमारे रक्त कोशिकाओं में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए कई प्राकृतिक तरीके हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है. इसमे शामिल है: वजन कम करना. मोटापा यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि के कारणों में से एक है. कम वसा वाले डेयरी उत्पादों का सेवन करें. बार-बार शराब पीने से बचें.ढेर सारा पानी, जूस और चाय कम पिएं. प्यूरीन युक्त भोजन पर नजर रखें. निर्जलीकरण से बचने के लिए खूब पानी पीएं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

