Skin Care Tips: स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है नींबू, शहद में मिलाकर लगाने से दूर होंगी 5 समस्याएं

Skin Care Tips: शहद और नींबू लगाने से 5 स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. आइये आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं.

डीएनए हिंदीः नींबू का इस्तेमाल स्किन केयर (Skin Care Tips) के लिए किया जा सकता है. नींबू के रस से कई स्किन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. हालांकि नींबू का रस सीधे स्किन पर अप्लाई (Lemon For Skin Care Tips) करने से परहेज करना चाहिए. शहद के साथ नींबू को स्किन (Lemon And Honey Skin Care) पर अप्लाई कर सकते हैं. शहद और नींबू लगाने से 5 स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. आइये आपको इसके इस्तेमाल (Lemon And Honey For Face) के तरीके और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताते हैं.

नींबू और शहद से इन स्किन प्रॉब्लम को करें दूर (Lemon And Honey For Skin Care)

एक्ने या मुंहासे दूर करने के लिए

चेहरे पर मुंहासे या एक्ने को हटाने के लिए आप नींबू और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू और शहद दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो स्किन को मुंहासे की समस्या से बचाते हैं.

झुर्रियां दूर करने के लिए

नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन में कोलेजन को बढ़ावा देते हैं जिससे झुर्रियों की समस्या को दूर कर सकते हैं. शहद चेहरे को अंदर से मॉइस्चराइज करने मदद करता है.

खूब खाने के बाद भी दुबला-पतला है शरीर, ऐसे में इन 5 बातों का रखें ध्यान

डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए

आंखों के नीचे के डार्क सर्कल चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ते हैं. ऐसे में आप डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए शहद और नींबू रात को सोते समय आंखों के नीचे लगा सकते हैं. इसे लगाने के करीब 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें.

स्किन व्हाइटनिंग के लिए

चेहरे की रंगत सुधारने के लिए भी नींबू और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को प्रदूषण और यूवी किरणों से बचाते हैं. यह चेहरे को गोरा करने के लिए स्किन पर नींबू और शहद को अप्लाई कर सकते हैं.

डेड स्किन सेल्स हटाने के लिए

शहद और नींबू को स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करना बेस्ट होता है. डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए आप दोनों चीजों को मिलाकर स्क्रब तैयार कर सकते हैं. यह स्किन के पोर्स को अंदर से साफ करता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.