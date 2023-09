मणिपुर हिंसा: CBI और न्यायिक आयोग करेगा जांच, अमित शाह ने किया मुआवजे का ऐलान

डीएनए हिंदी: मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अमित शाह ने ऐलान किया हिंसा से जुड़े 6 गंभीर मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी. इसके अलावा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक न्यायिक आयोग भी बनाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि हिंसक घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे. इसके अलावा, लोगों के खाने-पीने और पुनर्वास का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा.

मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय के बीच हुई हिंसक घटनाओं में भयंकर तबाही मची. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मियों समेत अभी तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. हालात ऐसे हैं कि भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है. अब जाकर धीरे-धीरे स्थिति सुधर रही है. खुद अमित शाह ने भी स्वीकार किया है कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई हैं.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी ने इंटरव्यू में निकाल लिया अपना iPhone और बोले, "हेलो मिस्टर मोदी", समझिए ये क्यों हुआ

केंद्र और राज्य सरकार बनाएगी प्लान

अमित शाह ने कहा, 'जो लोग घायल हुए हैं और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके लिए भी सरकार रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पैकेज का ऐलान करेगी. लोगों के खाने-पीने के लिए 30 हजार मीट्रिक टन चावल पहुंचाया जाएगा. हिंसा प्रभावित इलाके में मेडिकल टीम लगाई जाएगी. हिंसा की वजह से मणिपुर में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए पुख्ता प्लान बनाया जाएगा.

#WATCH | In the last 1 month, there have been some violent incidents reported in Manipur. I express my condolences to all families who have lost their loved ones in the violence. I have visited several places in Manipur in the last 3 days including Imphal, Moreh, and… pic.twitter.com/Ic38Eug2fJ