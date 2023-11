Ind Vs Aus Final: सचिन तेंदुलकर ने फाइनल से पहले विराट कोहली को दिया अचूक अस्त्र, जानें क्या है वह खास तोहफा 

डीएनए हिंदी: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल अहमदाबाद में खेला जा रहा है. भारतीय टीम के करोड़ों फैंस इस मैच में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस बीच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को खास तोहफा दिया है. सचिन ने अपने आखिरी वनडे मुकाबले में जिस जर्सी को पहना था उसे विराट कोहली को गिफ्ट किया है. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. 2011 वर्ल्ड कप में जब भारतीय चीम ने खिताब जीता था तब सचिन और विराट दोनों ही उस टीम में साथ खेले थे. फैंस इस खबर से काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि अब भारतीय टीम का जीतना पक्का है.

सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में विराट कोहली ने 50वां शतक लगाया था. इस शतक के साथ ही उन्होंने सचिन के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दर्शक दीर्घा में सचिन भी थे और उन्होंने खुले दिल से किंग का स्वागत किया था. विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच एक-दूसरे के लिए सम्मान का रिश्ता है जिसका प्रदर्शन दोनों दिग्गज खिलाड़ी पहले भी कई बार कर चुके हैं. विराट तो मास्टर ब्लास्टर को अपना रोल मॉडल ही मानते हैं.

Sachin Tendulkar presented Virat kohli his signed India jersey ahead of the final.



- This is lovely gesture. 🇮🇳 pic.twitter.com/BW1e4M8Rus