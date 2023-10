Ganapath Review: Tiger Shroff के एक्शन ने किया इंप्रेस, इस जगह कमजोर पड़ गई फिल्म

डीएनए हिंदी: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और कृति सेनन (Kriti Sanon) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गणपत' (Ganapath Review) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी फीकी रही लेकिन कई एक्शन फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक्शन और साइंस के कॉम्बिनेशन को दिखाती है. फिल्म को साल 2070 में सेट किया गया है. फिल्म में टाइगर ऐसे मसीहा के अवतार में नजर आने वाले हैं, जिसे साइंस के जरिए और भी मजबूत बनाया गया है. अगर आप भी फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ये रिव्यू पढ़ लें.

क्या है फिल्म की कहानी?

200 करोड़ के भारी बजट पर तैयार की गई इस फिल्म में टाइगर इंटरनेशनल लेवेल का एक्शन करते दिखे हैं. कृति सेनन ने भी टाइगर का खूब साथ दिया. फिल्म में अमिताभ बच्चन एक ऐसे विद्वान का रोल कर रहे हैं जो अपने क्लैन को बचाने की कोशिश में जुटा है. फिल्म में एक फैंटसी वर्ल्ड यानी अलग दुनिया दिखाई गई है, जिसमें समाज दो हिस्सों में बंट गया. पावरफुल लोग, गरीबों का शोषण करते हैं और अपने मनोरंजन के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं. इस मुश्किल वक्त में मसीहा बनकर सामने आते हैं टाइगर श्रॉफ.

Ganapath: Bollywood action at its best! #TigerShroff and #KritiSanon nail it. First half is good, but the second half is a thrilling rollercoaster with an epic climax. Don't miss it. I'd give it 4 stars. ⭐⭐⭐⭐ #Ganapath #GanapathReview " @iTIGERSHROFF @kritisanon pic.twitter.com/OApdPXPmTh

कहां कमजोर पड़ी फिल्म?

फिल्म को देखकर निकली ऑडिएंस ने असली रिव्यू दे दिया है. एक्स (ट्विटर) पर कई लोगों ने बता दिया है कि ये फिल्म कैसी है. सोशल मीडिया पर मिल रहे रिव्यूज को देखें तो ज्यादातक लोगों ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन की जमकर तारीफें की हैं. किसी ने फइल्म को 'फ्यूचरिस्टिक' बताया है तो किसी ने एंटरटेनिंग. हालांकि, कई लोगों ने फिल्म की कमजोर कहानी को खरी- खोटी सुनाई है.

Audience are bored/exhausted watching #TigerShroff do same things (dance & stunts) again & again & again & again & again...



Instead of going to gym or dance classes, tiger should (once in a while) visit some good acting classes as well.#Ganapath #GanapathReview

#KritiSanon pic.twitter.com/UBUjWihkRN