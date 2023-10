Deepika Padukone के बाद फिल्म में हुई ACP Satya की धांसू एंट्री, एक्टर के सिक्स पैक ऐब्स देख दीवाने हुए फैंस

डीएनए हिंदी: डीएनए हिंदी: रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की कॉप ड्रामा फिल्म सिंघम अगेन (Singham Again) को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. फिल्म में अजय देवगन (Ajay Devgn) लीड रोल में हैं. बीते दिनों लेडी सिंघम के रूप में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone as Lady Singham) का पोस्टर सामने आया था. इसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए अक्षय कुमार ने आज टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) का कैरेक्टर पोस्टर शेयर किया है. वो पुलिस की भूमिका में नजर आएंगे और उनके किरदार का नाम एसीपी सत्या है.

Welcoming my brother from another mother, @iTIGERSHROFF as ACP Satya to the squad!#SinghamAgain pic.twitter.com/Br8OfULIHB