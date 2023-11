Madhya Pradesh Elections: 'MP में कांग्रेस की लहर, जीतेंगे 150 सीटें', विदिशा में राहुल गांधी का दावा

डीएनए हिंदी: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है. विदिशा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और हम 145 से 150 सीट जीतेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बीजेपी की सत्ता से दुखी हो चुकी है. हमने कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया था. मध्य प्रदेश में भी उसका सूपड़ा साफ होगा. राहुल ने कहा कि सरकार बनते ही हम मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करेंगे.

राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार चल रही है. पांच साल पहले राज्य की जनता ने कांग्रेस को चुना था. लेकिन मोदी शिवराज ने हमारे विधायक खरीदकर आपकी चुनी सरकार को चोरी कर लिया. लेकिन इस बार जनता को जवाब देगी और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनवाएगी. बीजेपी ने जनता के निर्णय और आवाज को कुचलने का काम किया है. प्रदेश के किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के साथ धोखा किया है. भाजपा ने राज्य में एक भी कारखाना नहीं खोला. जबकि वह खुद को डबल इंजन की सरकार बताते हैं.

#WATCH | Madhya Pradesh Elections | In Vidisha, Congress MP Rahul Gandhi says, "We fight the BJP. In Karnataka, we chased them away. In Himachal Pradesh, we chased them away - but not with hatred. We open 'Mohabbat ki Dukan' in 'Nafrat ka Bazaar'. We are soldiers of non-violence,… pic.twitter.com/562uxHCajM