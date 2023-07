डीएनए मनी

August Bank Holiday: ITR फाइल करने से लेकर FD दरों तक 1 अगस्त से लागू होंगे ये 5 बदलाव, नोट करके रख लें

1 August ITR And Other New Rules: रसोई गैस की कीमतों से लेकर ITR फाइलिंग की डेडलाइन तक बहुत कुछ 1 अगस्त से बदलने वाला है. इससे सीधे आपके बजट पर बड़ा असर पड़ सकता है. इसलिए बिना देरी के फटाफट सारे नए नियम जान लें.