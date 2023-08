Adani Hindenburg row: गौतम अडानी के FPO पर बोलीं निर्मला सीतारमण- FPO आते-जाते रहते हैं

डीएनए हिंदी: अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेज के FPO वापस ले लिया है. अडानी ग्रुप के इस फैसले पर हंगामा बरपा है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण तक को अब खुद अडानी विवाद पर बोलना पड़ रहा है. कंपनी ने हाल ही में अदानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) का FPO जारी किया था और 31 जनवरी तक यहां निवेशकों को पैसा लगाने का मौका था लेकिन बजट वाले दिन कंपनी ने अपने FPO को वापस ले लिया है. गौतम अडानी ग्रुप ने निवेशकों के पैसे को वापस करने का भी वादा किया है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही गौतम अडानी ग्रुप से लगातार केंद्रीय संस्थाएं सवाल-जवाब कर रही हैं. LIC से लेकर SEBI तक अडानी ग्रुप से रिपोर्ट तलब कर चुकी है. अब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में PFO पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'FPO आते-जाते रहते हैं. हर बाजार में उतार-चढ़ाव होता है. सही तथ्य यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास 8 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आया है. यह साबित करता है कि भारत और भारत की आर्थिक ताकत के बारे में लोगों की धारणा बरकरार है.'



ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने छोड़ दी अडानी की कंपनी, कांग्रेस ने पूछा- कहां चले गए पीएम मोदी?



गौतम अडानी संकट पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'रेगुलेट्री बॉडी अपना काम करेंगी. RBI ने बयान दिया है, बैंकों ने बयान दिया है, LIC ने अपना जवाब दिया है. सरकार ने स्वतंत्र नियामकों को आजाद किया है कि वे अपना फैसला ले सकते हैं.' वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कितनी बार इस देश से एफपीओ वापस लिया गया है और कितनी बार भारत की छवि इसकी वजह से खराब हुई है. कितनी बार एफपीओ वापस नहीं आए हैं?'



Adani Group को दिए कर्ज पर RBI की सफाई, कहा- देश का बैंकिंग स्टिम बेहद मजबूत और स्थिर

#WATCH |"...FPOs come&get out. Fluctuations are in every market. Fact that we've had 8 Billion come(Foreign Exchange Reserve)in last few days proves that perception about India&its strength is intact," FM on India's position in global financial market in wake of(Adani)FPO pullout pic.twitter.com/MaEFE6DBX7