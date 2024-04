KKR vs PBKS Highlights: पंजाब किंग्स ने चेज किया टी20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, केकेआर की शर्मनाक हार

आईपीएल इतिहास का यह पहला मैच बन गया है, जिसमें सभी चार ओपनर्स ने 50 प्लस स्कोर बनाया है.

This is the FIRST ever IPL match where all 4 openers scored 50+ runs.



Phil Salt 75(37)

Sunil Narine 71(32)

Prabhsimran Singh 54(20)

Jonny Bairstow 57*(27) so far#KKRvPBKS