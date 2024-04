Noida Girls Fight: रील पर कमेंट को लेकर नोएडा में बवाल, 4 लड़कियों ने सड़क पर चलाए लात-जूते 

नोएडा में इंस्टाग्राम रील (Insta Reels) को लेकर 4 लड़कियों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि उन्होंने बिना किसी चीज की परवाह किए सड़क पर ही लात-जूते चलाने शुरू कर दिए. लड़कियों की लड़ाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम रील पर किए एक कमेंट की वजह से झगड़ा शुरू हुआ थो, जो बाद में काफी बढ़ गया. लड़कियों के दो गुट ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाए और बाल पकड़कर आपस में मारपीट करती नजर आईं.

नोएडा पुलिस (Noida Police) ने बताया कि इंस्टाग्राम रील पर किए कमेंट को लेकर चारों के बीच में लड़ाई हुई थी. पुलिस ने शिकायत के बाद चारों लड़कियों से पूछताछ की, तो पता चला कि सबकी उम्र 18 साल से कम है. पुलिस ने चारों किशोरियों को उनके माता-पिता को सौंप दिया और उन्हें समझाने का आग्रह किया है.

Despite the presence of police, nobody attempted to break up the fight between these girls in the middle of the road. What are the authorities now doing? pic.twitter.com/b7rDtOx7Gs