Health Check Up At Home: इन टिप्स से घर पर ही जानें अपना हेल्थ कंडीशन, महंगे चेकअप की नहीं पडे़गी जरूरत

डीएनए हिंदीः Self Checks To Test Your Health: आजकल खराब लाइफस्टाइल और गड़बड़ खान-पान के कारण लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिनमें डायबिटीज, कोलेस्ट्राॅल और हाई बीपी जैसी समस्या आम हैं. ऐसे में हेल्द-फिट रहना है और आप बीमार नहीं होना चाहते तो सेहत का खास ख्याल रखना (Health Check Up At Home) जरूरी है. इसके लिए जरूरी है की खान-पान सही रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल चुनें. इसके अलावा समय-समय पर चेकअप कराते रहें. हालांकि लोग महंगे चेकअप कराने से दूर भागते हैं. ऐसे में कई बार अंदर ही अंदर बीमारियां (Health Check Up) गंभीर रूप ले लेती हैं और समस्या आगे चलकर और भी बढ़ जाती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप अपने हेल्थ के बारे में जान (Health Checkup) सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में..

वॉकिंग स्पीड से

हेल्थ एक्सपर्टस के मुताबिक वॉकिंग स्पीड तेज होना लंबी उम्र से जुड़ा माना जाता है और वॉक करने की स्पीड का घटना कम जीने से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में आप इससे अपनी हेल्थ स्टेटस का पता लगा सकते हैं.

वन लेग स्टैंड से

वैसे तो एक पैर से खड़े होने की क्षमता हर किसी की अलग होती है और उम्र बढ़ने के साथ यह क्षमता घटती जाती है. बता दें कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो आपको एक पैर पर 10 सेकंड से ज्यादा खड़े होना चाहिए. इससे कम या क्षमता घटने का मतलब आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं.

वजन

बता दें कि आपका वजन सही है या नहीं इसे चेक करने के लिए आप ऑनलाइन BMI कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसे में अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं और 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल है. इसके अलावा 25-29.9 ओवरवेट. बता दें कि बीएमआई अगर 30 से ज्यादा है तो आप मोटापे का शिकार हैं. इससे आपको मोटापे से डायबिटीज, हायपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डेमेंशिया और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है.

एक्सरसाइज के वक्त हार्ट रेट करें चेक

हार्ट रेट आप स्मार्टवॉच या चेस्ट रैप से नाप सकते हैं. जब आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हों तो हार्ट रेट आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट का 50-70% होना चाहिए और जब तेज एक्सरसाइज करें तो 70-85 फीसदी होना चाहिए. बता दें कि मैक्सिम हार्ट रेट 220 में अपनी उम्र को घटाकर निकाला जा सकता है. वहीं अगर एक्सरसाइज के वक्त अगर आपका HR ज्यादा है तो मतलब आपकी कार्डियोरिस्पिरेटरी हेल्थ यानि दिल और फेफड़े गड़बड़ है. 9

हार्ट रेट से

अगर आपके पास स्मार्ट वॉच या ऑक्सीमीटर है तो हार्ट रेट आप घर पर ही चेक कर सकते हैं. इसके अलावा नहीं है तो आप कलाई पर उंगली रखकर भी चेक कर सकते हैं. बता दें कि नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट (RHR) 1 मिनट में 60-100 होनी चाहिए यानि जब आप आराम कर रहे हैं तो एक मिनट में दिल इतनी बार धड़कना चाहिए और आपकी हार्ट रेट जितनी कम है उतना अच्छा. स्वस्थ मनुष्य में हार्ट रेट बढ़ने के साथ मृत्युदर बढ़ने का खतरा बढ़ता है.

ब्लड प्रेशर करें चेक

इसके अलावा बीपी मशीन से घर पर ब्लड प्रेशर भी आसानी से चेक किया जा सकता है. आदर्श ब्लड प्रेशर 90/60 और 120/80 mmhg माना जाता है और मशीन की नाप 140/90 mmhg से ज्यादा मतलब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है. ऐसे में जिनका 90/60 से कम है उनको लो बीपी की समस्या है. बता दें कि हाई बीपी से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है.

