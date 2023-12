Bigg Boss 17 से बाहर आते ही घर वालों पर भड़कीं Aishwarya Sharma, शो के कंटेस्टेंट को बताया सांप

डीएनए हिंदी: बिग बॉस 17(Bigg Boss 17) इन दिनों काफी चर्चा में है. शो में लगातार कई चीजों देखने को मिल रही हैं. बीते एपिसोड में ऐश्वर्या शर्मा(Aishwarya Sharma), नील भट्ट(Neil Bhatt), अंकिता लोखंडे(Ankita Lokhande) और अनुराग(Anurag) को नॉमिनेट किया गया था. वहीं, इन सभी कंटेस्टेंट में वीकेंड का वार में ऐश्वर्या शर्मा का पत्ता साफ हो गया है. बिग बॉस ने ईशा मालवीय को चारों कंटेस्टेंट में से किसी एक को घर से बाहर करने के लिए कहा था. ईशा मालवीय घर की कैप्टन थी और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ने ऐश्वर्या का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उनकी उनसे सबसे कम बनती है इसलिए उन्हें इस घर से जाना चाहिए. वहीं, इस फैसले पर नील भट्ट काफी नाराज हुए. हालांकि वे घर में सुरक्षित हैं. वहीं, घर से बाहर आते ही ऐश्वर्या ने बाकी कंटेस्टेंट के बारे में अपने विचार शेयर किए हैं.

दरअसल, बिग बॉस से बाहर आते ही ऐश्वर्या ने मीडिया से बातचीत की. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका घर से निकलना सही नहीं था और उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं दिल से खेलती हूं, लोगों के दिलों से नहीं. इसके साथ ही घर के बाकी सदस्यों संग दोस्ती को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि घर में दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त बनाना काफी मुश्किल है. सभी सांप जैसे ही हैं. वहां पर अच्छा दोस्त बनाने के लिए कोई भी भरोसेमंद नहीं है.

Tomorrow's Episode Promo: Isha chose Aishwarya as Rules Breaker of the house and thus Aishwarya got EVICTED. pic.twitter.com/8VwCRqfiTq