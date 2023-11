फैन को थप्पड़ मारने पर खुद Nana Patekar ने किया रिएक्ट, वीडियो शेयर कर मांगी माफी

डीएनए हिंदी: दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) इन दिनों गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार वो किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि एक फैन को थप्पड़ (Nana Patekar slapped a fan) मारने को लेकर लोगों को निशाने पर हैं. एक्टर का ये वीडियो (Nana Patekar viral video) तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे लेकर अब खुद नाना पाटेकर ने रिएक्ट किया है. उन्होंने उस शख्स से माफी मांगी है और पूरा मामला समझाया है.

नाना पाटेकर पर बीते दिनों फैन को बेइज्जत करने का इल्जाम लगा था. वाराणसी में शूटिंग के दौरान जब एक फैन एक्टर के करीब आ जाता है तो वो इसपर भड़क जाते हैं और शख्स को थप्पड़ मार देते हैं. ये वीडियो वायरल होते ही कई लोग नाना को बुरा- भला सुनाने लगे. यहां तक कि लोगों ने तो उन पर FIR की डिमांड भी कर डाली है. इसके बाद एक्टर ने खुद सामने आकर इसपर रिएक्ट किया है.

#WATCH | On a viral showing him slapping a boy for taking a selfie with him, actor Nana Patekar says, "A video is going viral where I have hit a boy. Though this sequence is a part of our film, we had one rehearsal...We were scheduled to have a second rehearsal. The director told… pic.twitter.com/CVgCainRg1