IND vs PAK Tickets: 'कृपया आप कतार में हैं' भारत पाक मैच का टिकट बेच रहे पोर्टल पर लगा 'ट्रैफिक जाम'

डीएनए हिंदी: India Vs Pakistan Match Tickets- भारत और पाकिस्तान के बीच भारतीय धरती पर करीब 10 साल बाद मुकाबला होने जा रहा है. क्रिकेट की इस सबसे बड़ी 'दुश्मनी' को मैदान पर देखने की दीवानगी खेल प्रेमियों के सिर चढ़ गई है. मैच के टिकट हासिल करने के लिए हर कोई बेताब हुआ जा रहा है. इसके चलते आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2023) के टिकट बेच रहे पोर्टल पर ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं. इस मैच के टिकट खरीदने के लिए इतने लोगों ने पोर्टल पर क्लिक कर दिया है कि उसके सर्वर पर लंबी कतार लग गई है. लोगों को पोर्टल ओपन करने के बाद इंतजार करने के मैसेज दिखाई दे रहे हैं.

14 अक्टूबर को है क्रिकेट का 'महामुकाबला'

भारतीय धरती पर आखिरी बार भारत-पाकिस्तान के बीच 'महामुकाबला' 10 साल पहले 6 जून, 2013 को दिल्ली में खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने 10 रन से जीता था. इसके बाद दोनों टीमों के बीच भारत में कोई वनडे मैच नहीं हुआ है. ऐसे में हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी वर्ल्ड कप के इस मैच को देखने का मौका नहीं चूकना चाहता है. इसी कारण वर्ल्ड कप मैचों के टिकट के लिए bookmyshow पोर्टल पर जमकर भीड़ उमड़ रही है.

And minutes are not going down #indiapakmatch #indiapakmatchtickets #BookMyShow #worstapp pic.twitter.com/t8PBwh9hWO

बेहद हाई डिमांड में हैं टिकट

Bookmyshow पोर्टल पर भारत-पाकिस्तान के मैच के लिए टिकट की शुरुआत 2,000 रुपये से है. इस पोर्टल पर जब टिकट बुक कराने के लिए मैच सलेक्ट किया जाता है तो सीधे तौर पर सामने एक मैसेज आ रहा है. इस मैसेज में बताया गया है कि इस मैच का टिकट बेहद High Demand में है. इसके चलते आपको कतार में खड़ा रहना पड़ सकता है. इसके चलते सोशल मीडिया पर Bookmyshow ट्रेंड करने लगा है. क्रिकेट फैंस बुकिंग कराने के लिए कतार में रहने का अनुभव सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं और पोर्टल को कोस रहे हैं.

DNA टीम को मिला 6 घंटे का वेटिंग टाइम

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि उन्हें 20 मिनट से 1 घंटे तक पोर्टल पर कतार में रहना पड़ा है. इससे उन्हें ऐसा लगा है कि मानो वे कहीं राशन की लाइन में खड़े हो गए हैं. इसके बाद DNA टीम ने जब खुद टिकट बुक कराना चाहा तो वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद ICC Men's Cricet World Cup India 2023 टैब पर क्लिक करना पड़ा. इसके बाद किस मैच की टिकट बुक करनी है, इसकी जानकारी भरने के बाद DNA टीम को पोर्टल की स्क्रीन पर 6 घंटे वेटिंग में रहने का मैसेज दिया गया. साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि यदि आप टैब पीछे करते हैं या ऐप को बंद करते हैं तो पूरा प्रोसेस नए सिरे से करना होगा यानी आपको दोबारा वेटिंग टाइम दिया जाएगा. यह भी चेतावनी दी गई कि अपना नंबर आने पर तेजी से सीट पर क्लिक कीजिए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग बहुत लंबी कतार में हैं.

ICC ने बताया था कि 3 सितंबर से मिलेगा टिकट

इससे पहले ICC ने घोषणा की थी कि भारत-पाकिस्तान के मैचों का टिकट 3 सितंबर से मिलेगा. ICC ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये भारत के मैचों के टिकटों की बिक्री का पूरा शेड्यूल बताया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय टीम के मैचों की टिकट बिक्री 30 अगस्त से शुरू होगी. अहमदाबाद के मैचों के टिकट 3 सितंबर को मिलेंगे. इसी वेन्यू पर भारत-पाकिस्तान मैच भी आयोजित होना है. ऐसे में bookmyshow पोर्टल पर भारत के टिकटों की बिक्री पहले कैसे होने लगी है. इस बारे में पोर्टल या BCCI या ICC की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया है. DNA टीम ने BCCI के एक अधिकारी से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने टिकट बिक्री प्रोसेस नहीं जुड़े होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया.

🎟️ #CWC23 Ticket sales



🔹 25 August: Non-India warm-up matches and all non-India event matches

🔹 30 August: India matches at Guwahati and Trivandrum

🔹 31 August: India matches at Chennai, Delhi and Pune

🔹 1 September: India matches at Dharamsala, Lucknow and Mumbai

🔹 2… pic.twitter.com/GgrWMoIFfA