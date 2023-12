Twitter Down: ठप हो गया X, गायब हो गए ट्वीट्स, नहीं दिख रहे पुराने पोस्ट

Twitter Down: माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के डाउन हो जाने से सोशल मीडिया यूजर्स को काफी देर से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया वेबसाइट X यानी ट्विटर डाउन हो गया है. काफी समय से ट्विटर यूजर्स को अपनी और अन्य यूजर्स की टाइमलाइन देखने में समस्या आ रही है. टाइमलाइन पर न किसी को ट्वीट दिख रहे हैं और अपने ही पुराने ट्वीट देखने में समस्या आ रही है. हालांकि, नए ट्वीट करने में कोई समस्या नहीं आ रही है. काफी समय से ट्विटर का सर्वर डाउन होने पर यह माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ठप हो गई है और कई देशों के यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

ट्विटर डाउन होने की वजह से होमपेज पर सिर्फ 'Welcome to X!' का मैसेज ही दिखाई दे रहा है और किसी का ट्वीट नहीं दिख रहा है. किसी हैशटैग पर भी क्लिक करने पर कोई ट्वीट नहीं दिखाई दे रहा है. हालांकि, ट्विटर ट्रेंड्स, ट्विटर लाइव, Whom to Follow जैसे फीचर्स एकदम सही दिख रहे हैं. फिलहाल इसके बारे में ट्विटर का भी कोई जवाब नहीं आ पाया है क्योंकि किसी के ट्वीट ही नहीं दिख रहे हैं.

कई देशों में आई दिक्कत

ट्विटर यूजर्स को हो रही यह दिक्कत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है. कई अन्य देशों में भी X यूजर्स को ट्वीट देखने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है. इसी साल जुलाई के महीने में अमेरिका और यूके में ट्विटर यूजर्स को समस्या हुई थी. उससे पहले, मार्च के महीने में भी कई घंटों तक ट्विटर का सर्वर डाउन हो गया था.

बता दें कि भारत में करोड़ों लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम अब X हो गया है. एलन मस्क के मालिक बनने के बाद से ट्विटर में कई बदलाव हो चुके हैं और लगातार नए बदलाव किए भी जा रहे हैं.

