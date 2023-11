ICC Cricket World Cup 2023 Final: वर्ल्ड कप फाइनल देखने अहमदाबाद क्यों नहीं पहुंचे धोनी, ये है वजह

डीएनए हिंदी: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अमहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया. पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने रोहित सेना को एकतरफा मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड छठी बार ODI वर्ल्ड कप का चैंपियन बना. फाइनल से पहले वर्ल्ड कप जीतने वाले सभी पूर्व कप्तानों को आईसीसी ने निमंत्रण भेजा था, लेकिन भारत को 2011 वर्ल्ड कप दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी अहमदाबाद नहीं पहुंच सके. वह फैमिली और दोस्तों के साथ उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे हैं. माना जा रहा है कि फाइनल से ऐन वक्त पहले आईसीसी ने न्योता भेजा था, जिस वजह से धोनी नहीं पहुंच सके.

क्या धोनी ने फाइनल देखा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में टीम इंडिया को तीन आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तान धोनी पत्नी साक्षी धोनी का जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं. साक्षी का 19 नवंबर को ही जन्मदिन था. उन्होंने एक रेजॉर्ट में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया. साथ में धोनी के अलावा उनकी बेटी जीवा भी हैं. एक वायरल वीडियों में धोनी फाइनल का लुत्फ उठाते देखे जा सकते हैं. साथ में उनके दोस्त और परिवार के सदस्य हैं. धोनी अपने चिर परिचित अंदाज में कूल होकर कुर्सी पर बैठे हैं. वहीं साक्षी काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं.

Glimpses from Sakshi Dhoni's Birthday Celebration with Mahi and Ziva !! 💗🥳 #MSDhoni | #WhistlePodu | @SaakshiSRawat 📹 via @PriyanshuChopra pic.twitter.com/YnsSMK32CA

MS Dhoni watching the IND vs AUS final with his friends! 🥰🥰🥰🔥🔥🔥

Why MSD not in stadium 😭😭😭#Dhoni #MSDhoni #Thala #Worldcupfinal2023 #WorldcupFinal #INDvsAUS pic.twitter.com/YSWXydOa6v