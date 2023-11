Travel Tips: सर्दी में लेना है गर्मी का अहसास तो इन 4 जगहों को करें एक्सपलोर, कम खर्च में निपट जाएगा ट्रिप

Warm Places In India During Winter: सर्दी के मौसम में गर्मी का मजा लेने के लिए इन जगहों पर जाना बेस्ट है. यहां पर आप खूब एन्जॉय कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः सर्दियों का मौसम आ गया है ऐसे में घूमने का प्लान (Travel Tips) कर रहे हैं तो इन जगहों पर जा सकते हैं. वैसे तो सर्दियों के मौसम में लोग बर्फीले पहाड़ों में घूमना चाहते हैं लेकिन इस सर्दी के मौसम में गर्मी का मजा (Warm Places In India) लेने के लिए इन जगहों पर जाना बेस्ट है. सर्दियों के दिनों में भी आप इन जगहों पर गर्म मौसम का मजा ल सकते हैं. आइये आपको देश की ऐसी जगहों (Best Destination In India) के बारे में बताते हैं जहां पर आप सर्दी में गर्मी (Warm Places In India During Winter) का मजा ले सकते हैं.

सर्दियों में इन जगहों पर मिलेगा गर्मी का अहसास (Warm Places In India During Winter)

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में भी इन दिनों काफी ज्यादा ठंड नहीं है ऐसे में आप महाराष्ट्र घूमने का प्लान बना सकते हैं. यहां पर समुद्र किनारे बीच पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. महाराष्ट्र में आप मुंबई घूमने का प्लान भी बना सकते हैं. यहां पर दादाक बीच. जुहू बीच काफी फेमस है.

सर्दियों में हाथ-पैरों की खुजली और स्किन रेडनेस से हैं परेशान, इन 4 उपायों से मिलेगा आराम

केरल

दक्षिण भारत में आप केरल का प्लान बना सकते हैं. यह घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. केरल में हरे-भरे चाय के बागानों के बीच आपका मन खुश हो जाएगा. यहां पर आप खूब एन्जॉय कर सकते हैं.

गोवा

गोवा में समुद्र किनारे बीच पर आप खूब मजे कर सकते हैं. अगर सर्दी के मौसम में कोई गर्म जगह देख रहे हैं तो यह बेस्ट है. ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए गोवा काफी फेमस जगह है.

कुर्ग

कर्नाटक के कुर्ग में आप घूमने का प्लान बना सकते हैं. यहां पर हरी-भरी घाटियां और पहाड़ियों में आपको खूब मजा आएगा. इन दिनों यहां का मौसम गर्म रहता है. कुर्ग में बी फॉल्स, नामद्रोलिंग मठ, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने के लिए अच्छी जगह हैं.

