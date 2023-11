Uttarakhand Tunnel Accident: नॉर्वे-थाईलैंड के एक्सपर्ट्स से ली जा रही मदद, हर्क्यूलिस से पहुंची दिल्ली से नई मशीन, 5 पॉइंट्स में लेटेस्ट अपडेट

डीएनए हिंदी: Uttarakhand Latest Updates- उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाइवे पर सुरंग के अंदर मलबा गिरने से फंसे 40 मजदूरों की जान बचाने की कवायद लगातार जारी है. करीब 78 घंटे बाद भी रेस्क्यू टीमें मजदूरों तक नहीं पहुंच सकी हैं. उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा इलाके में सुरंग के अंदर गिरा मलबा निकालने वाली मशीन खराब होने से बीच में ही रेस्क्यू ऑपरेशन ठप हो गया था. अब दिल्ली से भारतीय वायुसेना के 3 विशाल हर्क्यूलिस विमान 25 टन वजन वाली नई ऑगर मशीन लेकर उत्तराखंड पहुंच गए हैं. इस मशीन की मदद से बुधवार रात में ही दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने की संभावना है.

पांच पॉइंट्स में उत्तराखंड सुरंग हादसे (Uttarakhand Tunnel Collapse) के लेटेस्ट अपडेट्स-

1. नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स से मांगी गई है मदद

उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए हरसंभव एक्सपर्ट मदद ली जा रही है. नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है, जो पहले सुरंग के अंदर फंसे लोगों को जिंदा बचा चुके हैं. थाईलैंड में उन एक्सपर्ट्स से भी संपर्क किया गया है, जिन्होंने सुरंग के अंदर कई दिन तक फंसी रही बच्चों की फुटबॉल टीम को जिंदा रेस्क्यू किया था.

2. मजदूरों के परिजनों का टूट रहा हौसला

सुरंग के अंदर मजदूरों को फंसे हुए 78 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के कारण उनके परिजनों का हौसला अब जवाब दे रहा है. अंदर फंसे हुए मजदूरों के परिजनों ने सुरंग के बाहर कई घंटे तक प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन में उनके साथ सुरंग निर्माण में लगे अन्य मजदूर भी शामिल रहे हैं, जो अपने साथी मजदूरों को इतना टाइम बीतने पर भी रेस्क्यू नहीं करने से नाराज थे. बताया जा रहा है कि पुलिस की इन सभी लोगों के साथ धक्कामुक्की तक की नौबत आई है.

#WATCH | Uttarkashi tunnel accident | A protest by workers breaks out at the site of the accident where the relief and rescue operation is ongoing. #Uttarakhand pic.twitter.com/bvvXrASSTh