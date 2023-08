3 साल में कितने प्रवासी कश्मीरी प्रवासियों को मिला घर, सरकार ने दे दिया जवाब

डीएनए हिंदी: कश्मीर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य नागरिकों की समस्या काफी पुरानी है. लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं कि इन लोगों को फिर से कश्मीर में बसाया जाए. इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया है. केंद्र सरकार ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर में हालात सुधरने के साथ ही लोग लौटने लगे हैं. सरकार के मुताबिक, इन लोगों के लिए सरकार की ओर से फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं. सरकार ने संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि पिछले 3 सालों में 880 फ्लैट तैयार भी हो गए हैं.

केंद्रीय गृह-राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया, 'कश्मीर घाटी में सुरक्षा के हालात में सुधार की वजह से सरकार ने 6000 ट्रांजिट हाउस बनाने का काम शुरू किया है. ये घर उन कश्मीरी प्रवासियों के लिए बनाए जा रहे हैं जो घाटी में लौट रहे हैं. पिछले 3 सालों में इस तरह के 880 फ्लैट बनाकर तैयार भी किए जा चुके हैं.' बता दें कि ट्रांजिट हाउस बारामुला, बांदीपोरा, गांदरबल और शोपियां में बनाए जा रहे हैं.

"...Due to improved security scenario in Kashmir Valley,the Government has taken up the project of construction of 6,000 Transit Accommodations for the Kashmiri Migrant Employees returning to Kashmir Valley. 880 flats have been constructed in the last 3 years": MoS Home Nityanand…