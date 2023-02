Adani के इन 5 शेयरों में निवेश करने वालों का डूबा पैसा, लोअर सर्किट लगा, अब आगे क्या?

Adani Group

डीएनए हिंदी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट (Budget 2023) को बजट पेश किया. इस दौरान शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिला. इस दौरान सीतारमण ने जैसे ही टैक्स में छूट को लेकर घोषणा की मार्केट के दोनों इंडेक्स में तेजी देखने को मिली. इस तेजी के आने के बाद BSE Sensex 1200 अंक ऊपर चढ़ गया. हालांकिये तेजी बहुत देर तक नहीं टिकी और मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली. बजट के बाद भी गुरुवार को ये गिरावट जारी है. आज सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर खुले.

Sensex 249 अंक टूटकर खुला



गुरुवार को शेयर मार्केट (Stock Market) की गिरावट के साथ खुला. इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला Sensex 249 अंक लुढ़ककर 59,459 पर ओपन हुआ. साथ ही NSE का Nifty 17,517 के स्तर पर ओपन है. फिलहाल समय के साथ इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला. बाजार में गिरावट के बाद गौतम अडानी की सभी कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली.

अडानी के इन कंपनियों में गिरावट

अडानी ग्रुप की कंपनियों में गुरुवार को काफी गिरावट देखी गई. इसके सभी कंपनियों में लोअर सर्किट लगा. इनमें Adani Power में 4.98%, Adani Wilmar Ltd 5%, Adani Green Energy Ltd में 10%, Adani Total Gas Ltd में 10% और Adani Transmission Ltd के शेयर 10% में गिरावट दर्ज की गई.

अडानी ग्रुप ने 20 हजार करोड़ का FPO वापस लिया

अडानी ग्रुप ने Adani Enterprises Ltd का 20,000 करोड़ रुपये का FPO का सब्सक्रिप्शन शुरू किया था. यह FPO 27 जनवरी से 31 जनवरी के लिए खुला था. हालांकि कंपनी ने 1 फरवरी 2023 को FPO वापस ले लिया. वहीं गुरुवार को कंपनी के शेयर में 9.77% प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.



