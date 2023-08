लड़की ने केवल 6 रुपये में की Uber की सवारी, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट देख हैरान हुए लोग

डीएनए हिंदी: शहरों में ओला और उबर जैसी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही टैक्सी लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है. इसके रेट को लेकर लोग परेशान जरूर होते हैं क्योंकि इनके रेट अक्सर बढ़ते- घटते रहते हैं. कई बार बढ़े हुए रेट देखकर लोग इन कंपनियों की गाड़ी नहीं बुक करवाते हैं लेकिन एक लड़की की कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. लड़की ने केवल 6 रुपये में ऑटो रिक्शा बुक कर लिया.

ट्विटर पर महिमा चंदक नाम की एक लड़की के पोस्ट का स्क्रीनशॉट को वायरल हो रहा है. जिसमें उसने उबर से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. जिसमें दिख रहा है कि लड़की के ट्रिप का किराया केवल 6 रुपये है. इस फोटो के साथ लड़की ने लिखा कि ये जरूर एप में किसी तरह के बग की तरह होगा.

स्क्रीनशॉट में और क्या आ रहा है नजर?

लड़की द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि वह इंद्रानगर इलाके में यात्रा कर रही थी. जानकारी के लिए बता दें कि इंद्रानगर बेंगलुरु में आता है. ऐसे में लोग और हैरान है कि बेंगलुरु जैसे शहर में कोई केवल 6 रुपये में कैसे सफर कर सकता है. फोटो में 46 रुपये को काटकर 6 रुपये किराया दिखा रहा है. अब इस बात का जवाब तो लड़की ही दे पाएगी कि उसने इतने कम पैसों में कैसे अपनी यात्रा पूरी कर ली.

This has to be a bug pic.twitter.com/X2gyUCLLNU