Aquarius Yearly Horoscope 2023: कुंभ के लिए कैसा रहेगा साल 2023, जानें करियर- कारोबार, आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन का हाल

Aquarius Yearly Horoscope 2023: कुंभ के लिए कैसा रहेगा साल 2023

डीएनए हिंदी: ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से जानें की कुंभ राशि के लिए नया साल कैसा होगा. कुंभ पर शनि देव का आधिपत्य होता है. आपको बता दें कि शनि देव को न्याय प्रिय देवता माना जाता है और वह व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. मकर राशि की 1 जनवरी 2023 की गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव में गुरु और तीसरे स्थान में चंद्रमा और राहु विराजमान हैं. वहीं चतुर्थ में मंगल ग्रह स्थित हैं. साथ ही 11वें भाव में सूर्य और बुध स्थित हैं. वहीं 12वें भाव में शनि और शुक्र स्थित हैं. नवम भाव में केतु ग्रह विराजमान हैं.

17 जनवरी को लग्न भाव में शनि देव गोचर करेंगे. जिससे आप पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा. साथ ही गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे. वहीं राहु ग्रह अक्टूबर में दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और केतु ग्रह आठवें भाव में गोचर करे जाएंगे. आइए जानते हैं कुंभ राशि (Kumbh Rashifal 2023) वालों को साल 2023 करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा…

कुंभ राशि वालों का करियर और शिक्षा (Career Of Kumbh Zodiac In 2023)

वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंभ राशि से जुड़े छात्रों के लिए साल 2023 अच्छा साबित हो सकता है. इस साल आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. किसी उच्च कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. लेकिन शनि पर राहु ग्रह की दृष्टि होने से छात्रों का ध्यान भटक सकता है. जिससे पढ़ाई पर असर पड़ सकता है. इसलिए लापरवाही नहीं बरतें.

कुंभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन 2023 (Married Life And Relationship Of Kumbh Zodiac In 2023)

इस साल कुंभ राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के मामलों में मिलाजुला साबित हो सकता है. क्योंकि शनि देव 17 जनवरी को आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से वह सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे. जिससे संबंधों में उतार- चढ़ाव देखने को मिल सकता है. क्योंक शनि ग्रह के लग्न में आने से क्रोध में अधिकता देखने को मिलेगी. साथ ही संबंधों में गलतफहमी देखने को मिल सकती है. लेकिन गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली में शुभ स्थान पर स्थित हैं. इसलिए गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव से स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी.

कुंभ राशि वालों का काम- कारोबार (Business Of Kumbh Zodiac In 2023)

साल 2023 काम- कारोबार के लिहाज से आपको अच्छा साबित हो सकता है. लेकिन चुनौतियां बनी रहेंगी. नौकरी और व्यवसाय में आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा. आपके विरोधी आफको डाउन करने की कोशिश करेंगे. इसलिए वाद- विवाद से बचें. साथ ही नया काम शुरू करने से भी बचें. साल के मध्य में नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं.

कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति (Finance Of Kumbh Zodiac In 2023)

वैदिक ज्योतिष अनुसार साल 2023 में कुंभ राशि वालों का आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है. क्योंकि शनि देव आपके खर्चे के भाव के निकल जाएंगे, जिससे आपको फिजूल खर्चों के मुक्ति मिलती दिख रही है. वहीं गुरु ग्रह और राहु देव आपको अच्छा धनलाभ कराएंगे. साथ ही आप सेविंग भी कर पाएंगे.

कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य 2023 (Health Of Kumbh Zodiac In 2023)

साल 2023 में भी आपको सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए. क्योंकि शनि देव आपकी राशि में ही गोचर करेंगे. इसलिए आपके आलस्य में वृद्धि हो सकती है. इसलिए कुछ काम डिले हो सकते हैं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं शनि देव लग्न भाव में होने से आपको जल्दी- जल्दी बदन दर्द, कमर दर्द, जोड़ों और स्पाइनल संबंधी परेशानी हो सकती है. साथ ही कोई पुरानी बीमारी भी उभर सकती है. खासकर आपको जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, नबंवर और दिसंबर के महीने में ध्यान रखना चाहिए. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.



(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

