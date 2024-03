ग्रेटर नोएडाः गौर सिटी के 16th एवेन्यू में लगी भीषण आग, फंसे कई लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Greater Noida Extension Fire: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के गौर सिटी (Gaur City) की एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग (Fire) लगी है. आग गौर सिटी-2 के एवेन्यु 16 (Avenue 16) में लगी है. इस बिल्डिंग में सैकड़ों परिवार रहते हैं.

बिल्डिंग से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती नजर आ रही हैं. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है. पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं.



बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं. पूरी बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग दूसरे फ्लोर में लगी है.







इसे भी पढ़ें- Rouse Avenue Court ने Arvind Kejriwal को फिर भेजा समन, 16 मार्च को पेश होने का आदेश

#WATCH | Uttar Pradesh: Fire broke out in two flats of a residential society in Greater Noida West. The reason for the fire is not yet known, fire tenders have reached the spot. Fire has been brought under control. No loss of life reported: Fire Department pic.twitter.com/zIpvWjvDfd