Poonch Encounter: 'ऐसी गलती मत करो, जो किसी भारतीय को दुख दे' कश्मीर पहुंचे राजनाथ सिंह की सेना को नसीहत

डीएनए हिंदी: Jammu And Kashmir News- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के जवानों को नसीहत दी है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, जिससे किसी भारतीय को दुख पहुंचे. राजनाथ की यह नसीहत उस हंगामे के बीच आई है, जो जम्मू-कश्मीर में सेना की पूछताछ के बाद तीन लोगों की मौत को लेकर चल रहा है. सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर आतंकी हमले में चार जवानों की शहादत के बाद राजनाथ सिंह बुधवार को सुरक्षा हालात की समीक्षा करने जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं. इसी दौरान उन्होंने सेना के जवानों को नसीहत दी है.

'आप लोगों को लोगों के दिल भी जीतने हैं'

रक्षा मंत्री राजनाथ ने सुरक्षा बलों से कहा, आप देश के रक्षक हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने से इतर आप लोगों पर लोगों का दिल जीतने की भी जिम्मेदारी है. ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो किसी भारतीय का दिल दुखा दे. उन्होंने कहा, सुरक्षा बलों का लोगों के साथ करीबी रिश्ता होना चाहिए. हमें युद्ध जीतने हैं, आतंकी मारने हैं, लेकिन एक बड़ा काम लोगों का दिल जीतना भी है. हमें युद्ध जीतने हैं, लेकिन हमें दिल भी जीतने हैं और मैं जानता हूं कि आप लोग इसमें बेस्ट हैं. उन्होंने साथ ही कहा, हर भारतीय के लिए हर जवान एक फैमिली मेंबर की तरह है. हर भारतीय यह बात महसूस करता है.

