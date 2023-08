राहुल गांधी ने शेयर की मॉडीज चॉकलेट्स की कहानी, इस बार बन गए शेफ, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के नीलगिरी गए थे, वहीं वह ऊटी चॉकलेट फैक्ट्री में पहुंचे थे. वहां उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से बातचीत की थी. वहां मौजूद लोगों ने उनसे अपना अनुभव शेयर किया था और मॉडीज चॉकलेट की कहानी शेयर की. राहुल गांधी ने अपनी बातचीत का वीडियो शेयर किया है.

राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा, '70 अविश्वसनीय महिलाओं की एक टीम ऊटी की प्रसिद्ध चॉकलेट फैक्ट्रियों में से एक को चलाती है. मॉडीज चॉकलेट्स की कहानी भारत के एमएसएमई की महान क्षमता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है. नीलगिरी की मेरी हालिया यात्रा के दौरान जो कुछ सामने आया वह यहां दिया गया है.'

राहुल गांधी ने बताया, 'इस छोटे से व्यवसाय के पीछे मुरलीधर राव और स्वाति की उद्यमशीलता की भावना प्रेरणादायक है. उनके साथ काम करने वाली पूरी महिला टीम भी उतनी ही प्रभावशाली है. महिलाओं की यह टीम सबसे अच्छे चॉकलेट बनाती है, जिसे मैंने टेस्ट किया है.



राहुल गांधी ने लिखा, 'भारत भर में अनगिनत अन्य छोटे और मध्यम व्यवसायों की तरह, मॉडीज भी गब्बर सिंह टैक्स के बोझ से जूझ रहा है. ऐसे परिदृश्य में जहां सरकार MSME क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते हुए बड़े निगमों का पक्ष लेती दिखाई देती है. यह उन महिलाओं जैसी कड़ी मेहनत करने वाले भारतीयों का शुद्ध धैर्य है, जिनकी वजह से भारत विकास कर रहा है.'

A team of 70 incredible women drives one of Ooty’s famous chocolate factories!



The story of Moddys Chocolates is a remarkable testament to the great potential of India's MSMEs.



Here's what unfolded during my recent visit to the Nilgiris:https://t.co/yNdM37M01M pic.twitter.com/UfPvLryBuC