BB17: Abhishek संग मारपीट के बाद Sunny Arya की हुई शो से छुट्टी, तहलका भाई को जाता देख फूट-फूट कर रोए घर के सदस्य

डीएनए हिंदी: बिग बॉस 17(Bigg Boss 17) में बीते काफी वक्त से लगातार ड्रामा देखने को मिल रहा है. जहां वीकेंड के वार में इस बार सलमान खान के स्थान पर करण जौहर(Karan Johar) पहुंचे थे और उन्होंने शो में पहुंच कर मन्नारा चोपड़ा(Mannara Chopra) और अंकिता लोखंडे(Ankita Lokhande) की फटकार लगाई थी. इस बीच उस एपिसोड में तहलका भाई उर्फ सनी आर्य(Sunny Arya) को अभिषेक कुमार से भिड़ते हुए देखा गया था. इस दौरान सनी ने अभिषेक(Abhishek Kumar) संग मारपीट की थी. जिसके बाद उनकी इन हरकतों पर बिग बॉस ने एक एक्शन लिया है.

दरअसल, हाल ही में बिग बॉस 17 का एक प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि सनी आर्या की मारपीट वाली हरकत के बाद बिग बॉस ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए घर से बाहर कर दिया है. क्योंकि तहलका भाई ने घर के नियमों का उल्लंघन किया है. वीडियो में दिखाया गया कि होस्ट करण जौहर ने घर के सभी सदस्यों के सामने घोषणा की और सनी आर्य को बिग बॉस के घर के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में शो से बाहर कर दिया गया. जैसे ही करण ने सनी का नाम अनाउंस किया तो घर के ज्यादा तर सदस्यों को झटका लगा और वे ये सुनकर रोने लगे.

फूट-फूट कर रोए कंटेस्टेंट

सनी के बाहर जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घर के बाकी के सदस्य सनी के नॉमिनेशन की खबर सुन फूट-फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान अरुण महाशेट्टी, जो सनी को भाई की तरह मानते हैं, वे सनी के बाहर जाने से बुरी तरह रोते हुए नजर आए हैं. मुनव्वर फारुकी, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन भी सनी के बाहर जाने पर रोने लगते हैं. वहीं, इस दौरान अभिषेक कुमार भी सनी के लिए कहते हैं कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है और वे कैमरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सनी को घर में रहने दिया जाए. हालांकि वायरल वीडियो के मुताबिक सनी को घर से बाहर कर दिया गया है.

