Jawan Review: स्वैग, एक्शन और रोमांस के बहाने Shah Rukh ने उठाया बड़ा मुद्दा, रोंगटे खड़े कर देगा फिल्म का क्लाइमैक्स

डीएनए हिंदी: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), नयनतारा (Nayanthara) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) स्टारर फिल्म 'जवान' (Jawan) आज फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई है. जैसा की एडवांस बुकिंग से जाहिर था, ओपनिंग डेट पर 'जवान' देखने के लिए थिएटर्स में जबरदस्त भीड़ जुट गई है. इसके साथ ही जवान के अर्ली रिव्यूज (Jawan Reviews) भी आ चुके हैं. इन रिव्यूज में सामने आ गया है कि शाहरुख की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म दर्शकों को इंप्रेस कर पाई है या नहीं. फिल्म देखने के बाद कई लोग डायरेक्टर एटली (Director Atlee) के बारे में भी खूब बातें कर रहे हैं.

हिंदी, तमिल औक तेलुगू भाषाओं में रिलीज हुई 'जवान', एक सोशल मुद्दे पर आधारित है, जिससे एक देश भक्त 'जवान' जुड़ा हुआ है. कुछ परिस्थितियों की वजह से उसे एंटी हीरो बनकर काम करना पड़ता है लेकिन उसका इरादा भलाई है. फिल्म के ओपनिंग सीन को लेकर खूब तारीफें हो रही हैं. इसके साथ ही इंटरवल तक फिल्म में कई रोंगटे खड़े करने वाले सीन दिखाए गए हैं. फिल्म में जमकर एक्शन दिखाया गया है और इसमें जनता के इंजॉयमेंट के लिए पूरा मसाला भी भर- भर कर डाला गया है, जिसके लिए फिल्म के डायरेक्टर को तारीफें मिल रही हैं.

Fan War Aside #Jawan: SRK's Magnum Opus Unleashes Explosive Brilliance! 🔥From the very first frame, Jawan propels you into a world of high-stakes patriotism and heart-pounding action.🔥 nothing short of a cinematic masterpiece🔥🔥

COMMERCIAL CINEMA 💯#JawanReview #Atlee pic.twitter.com/fQ2icfSsT0