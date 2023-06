श्रीलंका ने तोड़ा आयरलैंड का सपना, भारत में होने वाले ODI World Cup 2023 से बाहर हुई ये 4 टीमें

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: आयरलैंड की टीम वर्ल्डकप क्वालीफायर्स में अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है और टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

World Cup Qualifiers sl vs ire Ireland have been knocked out Sri Lanka Scotland and Oman in super six