चयनकर्ताओं को Cheteshwar Pujara ने दिया करारा जवाब, टेस्ट टीम से किया बाहर तो यहां मचाया गदर, ठोका 59वां शतक

Duleep Trophy 2023: चेतेश्वर पुजारा ने पृथ्वी शॉ, सरफराज खान और प्रीयंक पंचाल के फ्लॉप होने के बाद उसी मैदान पर शतक जड़कर चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया.

cheteshwar pujara smashed 59th first class century in duleep trophy 2023 semifinal west zone vs central zone

CRE Recommended Stories

CRE Recommended Stories