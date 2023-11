मोहम्मद शमी को गिरफ्तार न कर ले मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस ने की अपील

डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी शानदार परफॉर्मेंस से पूरे देश के दुलारे बन गए हैं. वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच न खेलने वाले शमी अभी तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 23 विकेट ले चुके हैं. हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है. बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से एक मजेदार अपील की है. दिल्ली पुलिस ने ट्विटर यानी X पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि मोहम्मद शमी को गिरफ्तार न कर लें.

दरअसल, 398 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. हालांकि, जितनी बार उनके विकेट जमते मोहम्मद शमी आकर विकेट निकाल देते. इस तरह शमी ने शुरुआत से लेकर आखिर तक के कुल 7 बल्लेबाजों को आउट किया. इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने अंदाज में शमी की तारीफ की है. दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'मुंबई पुलिस, उम्मीद है आज रात के हमले के लिए आप मोहम्मद शमी के खिलाफ केस तो नहीं दर्ज करेंगे.'

You missed pressing charges of stealing innumerable hearts @DelhiPolice and listing a couple of co-accused too😂



P.S.: Dear citizens, both the departments know the IPC thoroughly and trust you for a great sense of humour 😊 https://t.co/TDnqHuvTZj