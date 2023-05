WTC 2023: Ishan Kishan या KS Bharat, कौन होगा Rohit Sharma की टीम का फर्स्ट च्वॉइस विकेटकीपर?

World Test Championship Final: भारतीय टीम को 7 से 11 जून के बीच लंदन के द ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है.

wtc 2023 final ishan kishan vs ks bharat who will be first choise wicketkeeper for ind vs aus world test cham