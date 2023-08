MS Dhoni ने केक काटते हुए दोस्तों के साथ की मौज-मस्ती, देखें ये मजेदार वीडियो

डीएनए हिंदी: क्रिकेटर्स के मौज मस्ती वाले वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) भी आए दिन मस्ती करते नजर आते हैं. टीम इंडिया (Team India) में रहने के दौरान धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता था, कुछ ऐसा ही अंदाज उनका रिटायरमेंट के बाद भी है. आए दिन सोशल मीडिया पर धोनी चर्चा में रहते हैं, और इसका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें माही अपने जिम वाले दोस्तों के साथ मजाक करते नजर आ रहे हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो मे धोनी का एक मजेदार अंदाज सामने आता है. वीडियो में धोनी अपने जिम वाले दोस्तों के साथ जिम में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि अपने एक दोस्त के बर्थडे पर उसका केक काटते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में केक कटने के बाद धोनी पहले अपने जिम साथी को केक खिलाते हुए दिख रहे हैं. केक खाने के बाद उनके बाकी साथियो से पूछते हैं कि कौन-कौन खा रहा है और कौन-कौन डाइटिंग पर है बता दो. धोनी का यह मजाकिया अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है.

The Celebrations are Still on, Thala Dhoni Celebrated the 5th IPL 🏆 Win in JSCA Gym, Ranchi !! ❤️🥳 #MSDhoni | #WhistlePodu | #CSK

📹 via Sumeet Kumar Bajaj pic.twitter.com/zhyvQ1i2dM