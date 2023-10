Rajasthan Election 2023: कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी, इस सीट पर जीजा को चुनौती देगी साली

डीएनए हिंदी: Rajasthan Chunav 2023- राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी सामने आ गई है. इस सूची में पार्टी ने 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें 1 मौजूदा मंत्री और 11 मौजूदा विधायक हैं. सबसे खास नाम धौलपुर विधानसभा सीट पर सामने आया है. इस सीट पर जहां कांग्रेस ने शोभारानी कुशवाह को टिकट देकर एकतरफ भाजपा को झटका दिया है, वहीं मुकाबले को 'फैमिली मैटर' बना दिया है. इस सीट पर अब जनता को 'जीजा-साली' की भिड़ंत देखने को मिलेगी. दरअसल भाजपा ने इस सीट पर डॉ. शिवचरण कुशवाह को टिकट दिया है, जो रिश्ते में शोभारानी कुशवाह के जीजा लगते हैं. ऐसे में धौलपुर विधानसभा सीट का मुकाबला रोचक होने जा रहा है.

अब तक 95 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है कांग्रेस

राजस्थान विधानसभा में 200 सीट हैं, जिनमें से 95 पर अब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. पहली सूची में 33 और दूसरी सूची में कांग्रेस ने 43 उम्मीदवार घोषित किए थे. इस तीसरी लिस्ट में जयपुर के अलावा सीकर और भरतपुर संभाग की भी कई सीटों के उम्मीदवार तय किए हैं. इनमें मौजूदा पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा को दोबारा सपोटरा सीट से ही चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है. अन्य सीटों पर सीकर से राजेन्द्र पारीक, तारानगर से नरेंद्र बुडानिया, नागर से वाजिब अली, धौलपुर से शोभारानी कुशवाह, करौली से लाखन सिंह मीना, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, बांदीकुई से गजराज खटाणा, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, गंगापुर सिटी से मौजूदा निर्दलीय विधायक रामकेश मीना, बगरू से गंगा देवी वर्मा, देवली-उनियारा से हरीश चन्द्र मीना, मसूदा से राकेश पारीक, पचपदरा से मदन प्रजापत, रेवदर से मोतीराम कोली, झाड़ोल से हीरा लाल दरांगी, सहाड़ा से राजेन्द्र त्रिवेदी, केशोरायपाटन से सी एल प्रेमी बैरवा और बारां-अटरू से पानाचंद मेघवाल को उम्मीदवार बनाया गया है. इस लिस्ट में पायलट गुट के नेताओं को भी तवज्जो दी गई है. पारीक, हरीष चंद्र और खटाना सचिन पायलट गुट के ही नेता माने जाते हैं.

Congress releases its third list of 19 candidates for the upcoming Rajasthan Assembly elections. pic.twitter.com/3FPe0RmW9M