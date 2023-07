Joginder Sharma: MS Dhoni को पाकिस्तान के खिलाफ जिस खिलाड़ी पर था भरोसा, आज जिंदगी में सबसे मुश्किल दौर से है घिरा

डीएनए हिंदी: भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा के पिता जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं. शर्मा को फैंस आज भी 2007 वर्ल्ड में पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग आखिरी ओवर के लिए याद करते हैं. इस ओवर में उन्होंने मिस्बाह उल हक का विकेट ले वर्ल्ड कप जिताया था. चोट की वजह से इस खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा और वह हरियाणा पुलिस में डीएसपी की नौकरी करने लगे. इस पूर्व क्रिकेटर की जिंदगी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है. उनके पिता को कैंसर है और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लिखकर जल्दी ठीक होने की कामना की है.

पिता के साथ शेयर की तस्वीर, फैंस दे रहे दुआ

जोगिंदर शर्मा ने अपने पिता के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा कि आप हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं. जल्दी ठीक हो जाइए बाबूजी! शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. उनके पिता का इलाज चल रहा है और कैंसर की बीमारी की वजह से वह अस्पताल में हैं और काफी कमजोर दिख रहे हैं. फैंस इस तस्वीर को देखकर इमोशनल हो गए हैं और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

I know my father is stronger than all of us 🙌 get well soon Bau ji 👍🫂 pic.twitter.com/kzqtuxFA0j