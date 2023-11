Shocking Video: दिवाली की छुट्टी में हर कोई निकला घर जाने के लिए, एक्सप्रेसवे पर लगा इतना लंबा जाम, डरा देगा वीडियो

डीएनए हिंदी: Traffic Jam Viral Video- दिवाली पर दीयों की रोशनी के बीच त्योहार की खुशियां अपनों के साथ मनाने की चाहत शुक्रवार शाम को हजारों लोगों पर बेहद भारी पड़ गई. लास्ट वर्किंग-डे होने के कारण ऑफिस खत्म होते ही हजारों लोग दूर-दूर अपने गांव या दूसरे शहर में रहने वाले परिवार के पास जाने के लिए निकल पड़े. कार-बस या अन्य वाहनों पर सवार होकर निकले ये लोग दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम में ऐसे फंसे कि घंटों तक एक ही जगह अटके रहे. इन वाहनों का जाम कम नहीं था कि धनतेरस का मौका होने के चलते पहले ही सड़कों पर हजारों लोग शॉपिंग के लिए घूम रहे थे. ये लोग भी सड़कों पर ही फंस गए. वाहनों के इस रेले को संभालने में ट्रैफिक पुलिस के भी पसीने छूट गए. गुरुग्राम-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हजारों वाहनों के एक-दूसरे से मुंह से मुंह अड़ाकर जाम में फंसे होने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर अपने घर पर बैठे लोग भी खौफजदा होते दिखाई दिए.

वैकल्पिक रास्तों से निकलने की अपील भी नहीं आई काम

धनतेरस के आगमन के साथ ही शुरू हो गए दीपावली उत्सव (Deepawali 2023) का असर दिल्ली-NCR में हर तरफ दिखा. त्योहार के कारण कई दिन की छुट्टियां मिली हुई थीं. इसके चलते हर कोई दूर बैठे अपनों के पास पहुंचने को उत्सुक था. ऊपर से धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए भी लोग निकल आए. ऐसे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली से आ रहे लोगों से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (Delhi-Gurugram Express way) के बजाय वैकल्पिक रास्तों से निकलने की अपील की, लेकिन यह अपील भी काम नहीं आई. शुक्रवार शाम एक्सप्रेसवे पर 7-8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें 4 से 5 घंटे तक गाड़ियां रेंगती रहीं.

#WATCH | Gurugram, Haryana: Traffic congestion seen on Gurgaon - Delhi Expressway ahead of #Diwali pic.twitter.com/vxoBE2Ni55