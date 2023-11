ओवरटेक करने के चक्कर में लोगों को कुचलती गई सुपर स्पीड वाली SUV, डरा देगा वीडियो

डीएनए हिंदी: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि रुकी हुई गाड़ियों को ओवरटेक करने के चक्कर में एक SUV ने कई लोगों को कुचल दिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया गया है कि SUV सवार इस हादसे के बाद वहां से फरार हो गया. पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ गाड़ियां रुकी होती हैं. अचानक बाईं ओर से एक SUV कार बाकी की गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश करती है. कार इतनी तेज रफ्तार थी कि वह कुछ बाइक सवारों को कुचल देती है. घटना बेंगलुरु के कलेना अग्रहारा इळाके की बताई जा रही है.

#WATCH | A speeding car hits several people and other vehicles near the Kalena Agrahara area in Bengaluru. (12.11)



(Viral video confirmed by Police) pic.twitter.com/ZyaCPQ1Nds