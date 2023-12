रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी छोड़ा MI का साथ? जानें क्या है सच

डीएनए हिंदी: आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी के पद से हटा दिया है. गुजरात टाइटंस से कैश डील में हार्दिक पंड्या को ट्रेड करने वाली MI ने कप्तानी भी सौंप दी है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से सचिन तेंदुलकर के मुंबई से अलग होने का दावा किया जा रहा है. इस समय क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि मुंबई ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर हार्दिक पंड्या को दे दी है. अब सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने मुंबई इंडिंयस के मेंटॉर के पद को छोड़ दिया है. चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई.

सचिन तेंदुलकर इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से ही मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं. वह आईपीएल 2011 से 2012 तक एमआई के कप्तान भी रहे. 2012 में सचिन ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और अगले दो सीजन तक वह टीम में बल्लेबाज के तौर पर खेलते रहे. मास्टर ब्लास्टर ने 2013 में रोहित शर्मा की कप्तानी में ट्रॉफी जीतने के बाद आईपीएल से संन्यास ले लिया. सचिन ने चैंपियंस लीग फाइनल के बाद टी20 क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, जहां एमआई ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर खिताब जीता.

2014 से MI के आइकन हैं मास्टर ब्लास्टर

इन दो बड़ी उपलब्धियों के बाद सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. भारत के लिए वह आखिरी बार वानखेड़े स्टेडियम में में खेलते हुए नजर आए. सचिन ने आईपीएल 2014 से एमआई के आइकन की भूमिका निभाई है. लेकिन रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का दावा है कि सचिन तेंदुलकर ने भी मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया है.

🚨 SACHIN TENDULKAR STEP DOWNS



It Seems like Sachin Sir was also not in favour to make Hardik Captain over Rohit Sharma or Trade Hardik for Captaincy.

One family is ruined by a Snake 🐍😑💔



UNFOLLOW MUMBAI INDIANS pic.twitter.com/zRjkn2niia