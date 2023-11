Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे ने किया नील भट्ट को पोक, दोनों के बीच हुई घमासान लड़ाई, वायरल वीडियो

डीएनए हिंदी: टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस 17(Bigg Boss 17) लगातार अपने आगे के पड़ाव पर बढ़ रहा है. वहीं, शो में जैसा कि अंकिता लोखंडे(Ankita Lokhande) और विक्की जैन(Vicky Jain) की कई बार नील भट्ट(Neil Bhatt) और ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) संग लड़ाई देखी गई है. इन गंदी फाइट्स के कारण चारो ही कई बार ट्रोल भी किए गए हैं. वहीं, एक बार फिर से शो के अंदर नील और अंकिता के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला है. इस दौरान नील बुरी तरह से अंकिता पर चिल्लाते हुए नजर आए हैं.

दरअसल, हाल ही में शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस प्रोमो वीडियो में नील भट्ट और अंकिता लोखंडे एक दूसरे से बुरी तरह से भिड़ते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो की शुरुआत में बिग बॉस कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन के लिए बुलाते हैं. जिसमें से सबसे पहले विक्की जैन नील भट्ट का नाम लेते हैं और उसके बाद नील अंकिता को नॉमिनेट करते हैं. वहीं, उस दौरान अंकिता और नील की बहस शुरू होती है, जिसपर अंकिता कहती हैं कि आप बहुत सेफ खेल रहे हैं और आपका गेम बहुत फट्टू है. इसपर नील कहते हैं कि बोल दिया. आप कितना फेक हैं, वो सबको पता चल गया है और आप अपना खोखला पन अपने पास रखिए.

नील ने लगाया अंकिता पर इल्जाम

इसके बाद वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि अंकिता जब गार्डन एरिया में बैठी होती हैं तो उस दौरान नील अंकिता को लगातार देख रहे होते हैं. इसपर अंकिता कहती हैं कि मुझे ही देखता रहेगा. जिसके बाद नील जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुझे देखना है कि खोखला पन कैसा होता है. अंकिता जवाब देती हैं कि तू पूरे दिन पोक होगा. उसके बाद नील अंकिता के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं आज तो पोक करना, सुई मारना, चाकू मारना, खंजर मारना जैसे पहले किया था आप लोगों ने. इसपर अंकिता कहती हैं कि जो सोचना है सोच.

